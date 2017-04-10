台船潛艦構想設計費進帳 今年較去年好
2017-04-10 19:29
〔記者王憶紅／台北報導〕台船（2208）董事長鄭文隆指出，航運景氣非常低迷，全球造船業1月訂單是26年來最低，而台船今年有16艘新船交船，數量較去年多，且潛艦構想設計費用今年可入帳7至8億元，今年營運表現將較去年好。
鄭文隆說，在國艦國造及綠能政策加持下，台船正加速朝向多角化的海洋事業集團邁進，積極推動包括離岸風力發電、落實新南向政策、跨足軌道車輛事業、防蝕塗料銷售及施工等多種業務，要在台灣未來20、30年的經濟發展過程中，繼續佔有一席之地。
鄭文隆指出，去年確實是全球航運業及造船業相當辛苦的一年，今年來雖然因為市場秩序重整及商船加速折舊等因素，使得船運價格略有反彈的跡象，但因景氣能見度依然不高，至於何時能夠進一步反應到船價大幅回升，還待觀察。台船目前在手訂單共有25艘，訂單能見度到明年底。
鄭文隆指出，在離岸風電業務方面，已經取得海工聯盟M-Team的主導地位，未來將和中鋼公司主導的W-Team積極合作，而經濟部正在規劃專責的風電工程船隊，台灣電力公司初步決定設置的10座海上變電站，這些更將提供台船可觀的發揮空間。
在新南向政策方面，台船與印尼2家造船廠簽訂合作備忘錄（MOU），雙方初期採取技術服務平台，未來不排除成立合資公司。
鄭文隆說，台船轉投資的台灣防蝕科技公司，今年將開始轉型為防蝕塗料、修復材、包材方面的銷售公司，並兼營相關施工業務。台船也已經和台車公司啟動合作，將跨足軌道車輛業務，期待未來能夠替國內的高鐵（2633）、台鐵及各家捷運公司服務，甚至開拓外銷市場。
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