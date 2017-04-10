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認列營建公司營收 強盛三月年增894.65％

2017-04-10  19:26

〔記者陳柔蓁／台北報導〕染整廠強盛（1463）認列持股八成的子公司保強建設營收，三月營收5.53億元、年增894.65％，第一季營收8.47億元、年增556.71％。法人預估，今年第一季每股盈餘（EPS）將有1.86元。

強盛去年十二月開始認列保強建設台大OPUS ONE建案營收，令去年每股盈餘（EPS）3.31元，大方發放3.3元現金股利給股東。保強建設目前著手開發中山都更案，都更地區位於中山段，預估完工時間為108年。

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