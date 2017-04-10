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聯發科3月重回200億元大關 首季表現符合預期

2017-04-10  18:42

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計聯發科（2454）3月合併營收重回200億元大關，3月合併營收208.18億元，月增22.82%，年減2.43%，首季合併營收560.83億元，季減18.33%，年增0.32%，首季營收表現符合財測536-591億元的預估。

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  • 聯發科3月合併營收重回200億元大關。（記者卓怡君攝）

    聯發科3月合併營收重回200億元大關。（記者卓怡君攝）

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