Samsung S8登場 三星：拿下5月銷售三冠王

2017-04-10 19:06

〔記者王憶紅／台北報導〕 台灣三星電子今天宣布旗艦機Galaxy S8和Galaxy S8+將在5月1日正式在台上市。三星電子行動與資訊事業部副總經理李元榮表示，看好Galaxy S8和Galaxy S8+的表現，再加上電信商加重補貼S8、S8+，預期S8可望拿下5月單月銷售量、銷售額冠軍，以及單機表現最佳的三冠王。

李元榮表示，電信商此次對S8、S8+的補貼金額，可望名列歷年整體手機補帖前茅。另外，Samsung Pay約5、6月就將再登場，合作銀行業者約達8家。

李元榮說，去年Note7上市後第一個月就登上Android單機銷售冠軍，預期S8、S8+也可望有此銷售氣勢，再加上根據電信商資料顯示，目前資費1300元以上的用戶約有60多萬戶，這些高資費的用戶合約陸續到期，以及各電信加重補貼S8、S8+下，預期S8、S8+有不錯的銷售表現。據了解，N7上市第一個月銷售約4萬支。

針對S8、S8+ 5月1日登台後，是否會出現觀望心態，李元榮指出，第一季台灣手機市場銷售表現年減二位數，積壓的買氣，可望在母親節檔期爆發，且除三星提供的購機優惠外，百貨公司也有買萬送千的優惠，相當看好S8、S8+在母親節檔期的購買表現。

值得注意的是，Note7用戶已列入三星VIP名單，可享購物金4000元、5折維修等優惠，另有專屬VIP網站可預購S8系列新機，李元榮指出，就是要保障Note7用戶的預購權利，而預估三星VIP可能約50%以上將購買S8系列新機。

Galaxy S8、Galaxy S8+單機建議售價分別為24900元、27900元。預購Galaxy S8或Galaxy S8+即享預購禮及上市禮共4000元原廠配件購物金，可於4月28日起優先取貨體驗新機。