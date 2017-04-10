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NB客戶季底提貨 緯創3月合併營收月增30.12％

2017-04-10  18:37

〔記者卓怡君／台北報導〕緯創（3231）3月合併營收643.01億元，月增30.12%，年增20.99%，為今年新高，緯創表示，3月所有產品線均同步成長，其中NB因客戶季底提貨優於預期，出貨量達190萬台，月增46%，伺服器、桌上型電腦、顯示器均較上月成長，電視則持平。

緯創首季合併營收1684.08億元，季減19.82%，年增25.03%，展望第2季，因NB客戶提前拉貨，出貨量可能下滑，伺服器等其他非NB產品則是持平或小幅成長。

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  • 因新增蘋果手機訂單，緯創備受矚目，緯創董事長林憲銘對於今年看法樂觀。（記者卓怡君攝）

    因新增蘋果手機訂單，緯創備受矚目，緯創董事長林憲銘對於今年看法樂觀。（記者卓怡君攝）

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