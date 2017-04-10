智邦3月營收年增84.53％ 創歷史新高
2017-04-10 18:33
〔記者王憶紅／台北報導〕智邦3月營收為36.63億元，年增加約84.53%。第一季營收85.62億元，年增加約44.54%，也創歷史同期單季新高。
對於第二季展望，智邦表示，穩定樂觀。
智邦在漲多回檔下，今日終場以下跌2.1元的69.9元作收，而三大法人在獲利了結心態下，今日同步賣超，外資賣超734張、投信賣超90張、自營商賣超171張。
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