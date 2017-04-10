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三大法人賣超7.6億 外資賣超11.35億

三大法人今賣超7.6億元，外資賣超11.35億元。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-04-10  16:16

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣7.6億元。

外資今天賣超11.35億元，投信賣超4.01億元，自營商買超7.72億元，三大法人合計賣超7.6億元。

台股今天收盤上漲9.17點，報9882.54點，成交金額為852.63億元。

106年04月10日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 755,788,220 831,113,140 -75,324,920
自營商（避險） 3,782,411,330 2,934,478,030 847,933,300
投信 586,200,460 987,665,689 -401,465,229
外資及陸資 18,657,285,505 19,793,215,020 -1,135,929,515
合計 23,781,685,515 24,546,471,879 -764,786,364

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