三大法人賣超7.6億 外資賣超11.35億
2017-04-10 16:16
三大法人今賣超7.6億元，外資賣超11.35億元。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、投信賣超、自營商買超，合計賣超新台幣7.6億元。
外資今天賣超11.35億元，投信賣超4.01億元，自營商買超7.72億元，三大法人合計賣超7.6億元。
台股今天收盤上漲9.17點，報9882.54點，成交金額為852.63億元。
|106年04月10日 三大法人買賣金額統計表（元）
|單位名稱
|買進金額
|賣出金額
|買賣差額
|自營商（自行買賣）
|755,788,220
|831,113,140
|-75,324,920
|自營商（避險）
|3,782,411,330
|2,934,478,030
|847,933,300
|投信
|586,200,460
|987,665,689
|-401,465,229
|外資及陸資
|18,657,285,505
|19,793,215,020
|-1,135,929,515
|合計
|23,781,685,515
|24,546,471,879
|-764,786,364
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