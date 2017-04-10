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婦人遭鐵門壓住休克 超級鄰居救回一命 出口連6紅！3月出口成長13.2％ 13日正式回台！ Uber台灣司機聯盟：租賃車先行
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出口連6紅！3月出口成長13.2％

2017-04-10  16:06

［記者吳佳蓉／台北報導］出口連6紅！財政部今公布3月出口257.1億美元，較去年同月成長13.2%，已經連續6個月正成長，且在國際需求升溫及低基期效應下，年增率持續雙位數正成長；累積第一季，較去年同期成長15.1％，為2011年第二季以來最大增幅，也順利達成主計總處預測的15%目標。

財政部統計處處長蔡美娜表示，隨國際景氣回溫，電子業前景看好，加上去年基期偏低，出口得以維持去年第四季以來穩健復甦態勢，持續雙位數正成長。

財政部統計，3月出口257.1億美元，進口217.8億美元，分別較去年同期成長13.2%、19.8%。出、進口相抵，3月出超39.3億美元，較上年同月減少6億美元。累計第一季出超107.9億美元，較去年同期成長14.5億美元。

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  • 財政部統計處今日公布3月進出口統計，處長蔡美娜表示，3月出口257.1億美元，較去年同月成長13.2%（記者吳佳蓉攝）

    財政部統計處今日公布3月進出口統計，處長蔡美娜表示，3月出口257.1億美元，較去年同月成長13.2%（記者吳佳蓉攝）

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