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連7貶 新台幣創近1個月新低

2017-04-10  16:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈弱勢盤整格局，終場貶值5.1分，以30.652元兌1美元作收，匯價連7貶並創近1個月新低，台北外匯經紀公司成交量為6.62億美元。

累計過去7個交易日，新台幣累計貶值4.82角，波段貶幅1.57％；外匯交易員表示，受到國際美元彈升及韓元疲弱影響，新台幣走勢依舊不振，而外資雖偏向匯出，但金額還算有限。

新台幣今以30.680元開出，最高30.620元、最低30.700元，終場收30.652元。

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  • 新台幣今以30.680元開出，最高30.620元、最低30.700元，終場收30.652元。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

    新台幣今以30.680元開出，最高30.620元、最低30.700元，終場收30.652元。圖為美元現鈔。（資料照，記者盧冠誠攝）

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2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
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