連7貶 新台幣創近1個月新低

2017-04-10 16:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天續呈弱勢盤整格局，終場貶值5.1分，以30.652元兌1美元作收，匯價連7貶並創近1個月新低，台北外匯經紀公司成交量為6.62億美元。

累計過去7個交易日，新台幣累計貶值4.82角，波段貶幅1.57％；外匯交易員表示，受到國際美元彈升及韓元疲弱影響，新台幣走勢依舊不振，而外資雖偏向匯出，但金額還算有限。

新台幣今以30.680元開出，最高30.620元、最低30.700元，終場收30.652元。