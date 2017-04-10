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事欣科3月營收月增24.46％ 首季營收年增80.58％

2017-04-10  15:56

〔記者卓怡君／台北報導〕工業電腦廠事欣科（4916）3月合併營收亮眼，以2.62億元創下歷史次高紀錄，月增高達24.46%，年增64.87%，首季合併營收6.65億元，年增80.58%。

事欣科表示，3月合併營收大幅成長，主要受惠客戶訂單與出貨增加，加上新併購美國子公司PARPRO TECHNOLOGIES營收挹注，其中博弈產品機構件出貨增加，PARPRO TECHNOLOGIE航太與國防工業訂單出貨亦攀新高，推升3月合併營收較上月與去年同期大幅成長。

事欣科預期，在客戶訂單逐漸增加，以及受惠川普新政有關美國製造、增加國防工業預算、減稅等政策下，營運與獲利可望逐季增溫，審慎樂觀看待今年發展。

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  • 事欣科受惠訂單增加，以及併購美國子公司貢獻，3月與首季營收同步大增。（翻攝公司官網）

    事欣科受惠訂單增加，以及併購美國子公司貢獻，3月與首季營收同步大增。（翻攝公司官網）

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