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和碩3月合併營收年減16.74％ 創近10個月新低

2017-04-10  15:38

〔記者卓怡君／台北報導〕時序進入淡季，和碩（4938）公布3月合併營收742.91億元，月減1.25%，年減16.74%，創近10個月新低，首季合併營收2386.70億元，季減33.79%，年減6.91%。

和碩看好未來出貨的動能，今年預計投入4億至4.5億美元進行擴產，並提高自動化，和碩執行長廖賜政日前在法說會表示，和碩在新產品與新客戶帶動下，今年全年重新恢復成長，全年營收年增5-10%。

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  • 和碩執行長廖賜政對今年看法樂觀。（記者卓怡君攝）

    和碩執行長廖賜政對今年看法樂觀。（記者卓怡君攝）

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