崇越電3月營收雙升 今年可望營運逐季攀升

2017-04-10 15:39

〔記者洪友芳／新竹報導〕材料代理商崇越電通（3388）今公告3月營收6.88億元，受惠中國矽利光（Silicone）廠減產，市場需求暢旺，加上原廠調升部分產品售價，帶動崇越電3月營收較上月及去年同期呈現雙成長，分別月增27%及年增14%。

崇越電今年年1到3月累計合併營收為17.83億元，年增率9.7%。展望第二季，崇越電持審慎樂觀看法，認為矽利光應用廣泛且市場需求不減，公司除鞏固原有市場外，也積極佈局高毛利的藍海市場新產品，產品開發方向朝與客戶或供應商共同開發特殊應用材料、拓展新的應用領域，例如綠能建材，環保無毒及節能減碳之生活科技應用等，預估今年營運表現將可逐季攀升。

崇越電去年全年合併營收為72.33億元，稅後淨利2.90億元，每股盈餘為4.68元，日前公司董事會已通過配發現金股利4元，配發率為85%。崇越電主要代理日本信越化學的矽利光（Silicone）材料，如矽油、變性矽油、消泡劑、離型劑、塗料添加劑、矽橡膠及導熱材料等，應用涵蓋電子產品到民生用品。

崇越電指出，近來因中國力行環保管制政策，當地矽利光工廠因而關閉或減產，低價競爭情況減少，加上近期市場需求逐漸回溫，供需逐步回復平穩狀態。此外，上游原料從去年年底時已開始漲價，高附加價值的二次加工品價格也開始出現漲價趨勢，有利今年營運表現逐季攀升。