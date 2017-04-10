現金減資再一家 楠梓電擬現金減資15％
2017-04-10 15:07
〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠楠梓電（2316）今日召開重大訊息說明會，楠梓電發言人呂淑芬表示，為調整資本結構與提升股東權益，擬辦理現金減資退還股東股款，今日董事會通過辦理現金減資案，減資比例15%，減資金額約4.21億元，減資後資本額約23.88億元。
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