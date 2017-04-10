元太與SONY半導體成立合資公司 經營電子紙顯示器事業
〔記者陳梅英／台北報導〕電子紙大廠E Ink元太（8069）與日本Sony子公司，Sony半導體解決方案公司 （Sony Semiconductor Solutions Corporation）共同宣佈，雙方將在4月與專門投資新創的創投合作成立一家資本額約4億2000萬元的合資公司，由元太總經理李政昊擔任公司董事長，未來將規劃、設計、研發、製造、銷售、經銷與授權電子紙顯示器相關產品及應用，並為系統夥伴提供整合平臺服務。
元太指出，這家合資公司將於4月份在台灣進行登記，並在日本設立分公司，在通過法規申請程序後，將隨即展開營運。元太透過子公司與Sony半導體解決方案公司共同持有合資公司約7成股權，為合資公司的主要股東，其餘約3成股份則由專門投資新創公司的創投公司所持有，公司實收資本額為4億2000萬元。
合資公司的董事會將包括元太及Sony半導體公司指派的成員，現任Sony半導體公司代表取締役社長清水照士（Terushi Shimizu）將出任董事，董事長職務則由元太總經理李政昊擔任。
元太總經理李政昊表示，非常高興能透過建立合資公司與Sony更深化合作夥伴關係，能由深具產業經驗的清水照士先生來出任合資公司董事，指導合資公司的營運，深感榮幸。在元太與Sony的強大支援與堅實合作之下，相信雙方的共同努力能讓合資公司的業務快速開展。
Sony半導體公司代表取締役社長清水照士則表示，Sony和元太在電子紙技術上的合作已超過十年以上，透過長期的合作夥伴關係，和元太共同看好擴大電子紙產品應用的前景。
除了提供電子紙產品及應用之外，合資公司還將與合作夥伴公司為各類型的業務領域開發電子紙相關的服務和解決方案。合資公司將重新定義傳統的文件作業流程，從而創建新的電子紙市場。 合資公司認為電子紙顯示器未來將成為在社會基礎建設中發揮高度價值的重要工具。
Sony自2004年起即開始銷售採用E Ink電子紙技術的電子紙產品，建立了非常堅實的夥伴關係。新成立的合資公司將結合元太在電子紙的研發實力與製造技術，以及Sony在產品開發與行銷上的專業，致力開發新的電子紙顯示器產品或系統，更加擴展電子紙產品應用市場。
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標題：元太與SONY半導體成立合資公司 經營電子紙顯示器事業
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