多空交戰 台股萬點前跳探戈
台股站上9千點已超過2個月之久，面對萬點大關，不停跳探戈，來來回回就是站不上萬點。（資料照，記者王孟倫攝）
〔記者羅倩宜／台北報導〕台股站上9千點已超過2個月之久，面對萬點大關，不停跳探戈，來來回回就是站不上萬點。今台股收盤小漲9.17點，收在9882.54點，成交量852億元。近期多空因素交戰，包括匯損、美升息、電子旺季即將來臨，都對大盤形成拉鋸。外資認為，新款iPhone尚未展開拉貨，第三季是獲利了結最佳時機。
台股今開高後拉回平盤，終場收在小紅。本週四登場的大立光（3008）、台積電（2330）法說，是資金觀望的主因之一。大立光上週表示，4月營收可能低於3月，主因是客戶調節訂單；而外資也預估，第一季受匯損影響，股王的毛利率可能降至66.9％。所幸仍有今年手機配備雙鏡頭的利多支撐，第二季可漸入佳境。
台積電3月營收來到858.8億元，月增20％、年增17％，創今年高點，但並未達預期；台積已連續幾日震盪拉回並量縮，今收盤下挫1元至190元。主要原因是匯損議題在過去幾天發酵，台幣今年以來走升6％，法人預估台積第一季營收、毛利率可能減少最高達2個百分點。
今日盤中有不少中小型股攻上漲停，包括偉詮電（2346）、玉晶光（3406），另群創（3481）、佳世達（2352）漲幅都在6％以上。蘋概股的鴻海（2317）2月營收低迷，但3月營收受惠紅色iPhone上市、低價iPad銷量不俗，可望推升業績回溫。不過鴻海受匯損影響也不小，第一季財報恐將適度反映。
在各種多空因素交戰下，台股的萬點探戈，何時才能達陣？外資看法不一。亞系外資將今年底大盤目標訂在10200點，認為台灣今、明年GDP成長率將達2％；且受惠中國及歐美經濟復甦，上市櫃企業淨利將年增14％，挑戰萬點有望。近期是因台幣升值，導致大盤回檔。
歐系外資對今年底台股目標訂為9850點，認為大盤今年以來已上漲7％，逼近萬點心理門檻。展望第二季，台股仍將有撐，不過因股價漲多，不少個股的本益比已來到相對高點。第三季新iPhone發表前，市場將有一波獲利了結的動作；到了第四季末，因市場放眼明年復甦，台股可望再出現小漲。
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標題：多空交戰 台股萬點前跳探戈
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