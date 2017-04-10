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新大同提假處分等2項聲請 法院裁定駁回

台北地院駁回新大同投顧聲請暫時狀態假處分和延長緊急處置期間。（記者李靚慧攝）

2017-04-10  14:19

〔記者李靚慧／台北報導〕新大同投資顧問公司向法院聲請暫時狀態假處分和延長緊急處置期間，二聲請案皆被地院裁定駁回，大同公司今日上午已收到法院裁定通知。

被視為市場派之一的新大同投資顧問，上週聲請緊急處置獲准，其提名的董事候選人楊榮光、韋伯韜、許懿尹、林勇任、黃彥豪及獨立董事候選人梁定澎、沈慧雅暫時列入候選人名單，台北地方法院在上週5（7日）開庭審理。

不過，大同公司內部傳出消息，大同公司今日已收到法院裁定，駁回「新大同」向法院聲請的暫時狀態假處分及延長緊急處置期間二案。

至於另一市場派欣同投顧，同樣提出暫時狀態假處分的緊急處置，上週5台北地方法院裁定延長緊急處置3日至今日，據了解，目前雙方均尚未收到最後的裁定結果。

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