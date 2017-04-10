輝山乳業踩雷！永豐提列損失準備 證券3月轉虧損

2017-04-10 13:40

〔記者王孟倫／台北報導〕在香港掛牌的輝山乳業股價崩跌，導致永豐金控踩雷。永豐金控今天發布新聞稿指出，輝山停牌時價格每股港幣0.42元，估算所有客戶「資不抵債」損失金額約為港幣8900萬元（台幣近3億5千萬元），已依會計保守原則，將此金額提列損失準備。受此影響，「永豐金證券」今年3月的獲利，也轉為虧損1.71億元。

根據永豐金控今年3月自結、單月稅後盈餘5.34億元，其中，子公司永豐金證券3月為稅後虧損1.71億元，主要原因是針對輝山乳牛客戶融資或質借造成的虧損，永豐金預先提列損失準備。

「我們未實際持有或投資輝山乳牛的股票！」永豐金表示，永豐金證券（亞洲）帳上持有的輝山乳業股票，全部都是客戶所持有，其中，有部分客戶以融資或質借方式向永豐金證券（亞洲）借款，總計港幣3.42億元（約台幣13億餘元）。

永豐金指出，由於輝山停牌時價格每股港幣0.42元，經估算，所有客戶的資不抵債損失金額約為港幣8900萬元，而我們決定先認列暫時估算損失，並即時反應於3月底財務報表。

永豐金強調，由於輝山乳業遭停牌後，報載已有多家知名企業有意蒐購，換言之，若輝山復牌或恢復正常營運後，將可依法處置相關擔保品，並且在融資資不抵債狀況下，有權扣留客戶帳戶內的其他資產，以償還本公司債權，「應有機會返還本息」。

有關永豐金多名財務主管異動一事，永豐金澄清，這是基於多方考量後審慎之決，為使財務機制得以充分發揮，過往曾指派多位財務單位主管及同仁擔任子公司董事或監察人；然令人遺憾的是，該設計之功能在過去這段時間並未顯現，這些財務主管未就公司內部交易或行為提出警示發揮監控功能，卻反而選擇在職務調整後用檢舉、爆料的手段對任職公司，提出諸多不實之指控。

對此，永豐金強調，對經理人這樣的行為，公司深感遺憾。公司已啟動調查程序並掌握相當證據，就涉及損害公司權益，本公司將依法追訴。