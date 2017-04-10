個人反避稅條款 立院初審通過
不讓反避稅出現落網之魚，立法院財政委員會今初審通過個人受控外國公司（CFC）相關條文。（記者吳佳蓉攝）
〔記者吳佳蓉／台北報導〕不讓反避稅出現漏網之魚，立法院財政委員會今初審通過個人受控外國公司（CFC）相關條文，避免企業借個人股東名義規避反避稅條款。明訂CFC股東本人及關係人，持股或資本額合計達10％以上，就得按比例認列CFC年度盈餘，列入海外所得申報。會計師分析，上路後對繞道第三地投資中國、且資產多配置在海外者，影響最大。
財政部表示，去年7月立法院已三讀通過反避稅條款，針對營利事業增訂CFC及「實際管理處所」（PEM）制度，防堵企業錢藏免稅天堂不分配回台繳稅，或設立紙上境外公司避稅。但考量企業仍可能轉以個人名義持有CFC，形成避稅漏洞，因此增訂個人CFC條款。
根據行政院版修正草案，境內居住的個人或關係人直接、間接持有維京群島、薩摩亞、香港等低稅負國的境外公司，持有比重達資本額或股份的50％以上或具有重大影響力時，該境外公司，同樣須被視為CFC。構成CFC的公司股東，若本人、配偶及二等親加計持有資本額或股份達10％時，就落入個人CFC課稅範圍。
CFC個人股東需依持有情形，按比例認列CFC公司當年年度盈餘，併入個人海外所得，於隔年5月申報「所得基本稅額」（又稱最低稅負）時報繳；按規定，海外所得在100萬元以上才須申報，最低稅負制本身也享有670萬元免稅額，超過免稅部分以稅率20％課徵。
在豁免條款部分，財政部表示，將比照企業CFC規則，若CFC公司本身可證明有實質營運活動，或個人、配偶及二等親持有之所有CFC公司，加計年度盈餘在700萬元以下，就可豁免。至於上路時程，同樣比照企業反避稅條款，將視兩岸租稅協議及國際稅務資訊交換協定進展，由行政院訂定。
安永執業會計師楊建華表示，未來個人CFC制度上路，主要受影響的將是過去習慣繞道第三地、以個人名義投資境外公司，再轉投資中國等地的台商；若符合個人CFC要件，未來當賺取的海外收益分配至境外公司時，個人當年度可能就得申報海外所得，造成稅負增加。
楊建華指出，不過由於稅法規定，只有在綜所稅應納稅額低於「基本稅額」（為綜合所得淨額加上海外所得、特定保險給付、非實物捐贈等五項享有減免所得）時，才需繳納最低稅負。因此，如資產多配置在海外等在國內稅繳的少的族群，才是主要受衝擊者。至於衝擊程度，他認為，一切得看國稅局海外所得查稅能力的進展而定。
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