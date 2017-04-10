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氣溫、用電雙飆升 供電現3個月來第2顆橘燈

台電上修今日尖峰用電為2980萬瓩，備轉容量率為5.36％，亮出近3個月來第2顆橘燈燈號。（記者林筑涵翻攝）

2017-04-10  11:38

〔記者林筑涵／台北報導〕根據中央氣象局資訊，今日各地氣溫稍早飆破30度，造成用電量持續上升，電力系統亮出近3個月來第2顆供電警戒的「橘燈」燈號。台電表示，由於今日上午鋒面未到，最高用電量預估已上修80萬瓩，已將2台備用的民營電廠機組滿載，下午大林三號機也會趕在今日用電尖峰前投入供電。

台電副調度監鄭有財說明，今日早上7點原用電尖峰故估值為2900萬瓩，但評估目前氣溫持續飆升且突破30度，已將預估值上修至2980萬瓩，相當於夏天用電狀態，稍早備轉容量率為5.36％，亮出近3個月來第2顆橘燈燈號。鄭有財強調，之前未滿載發電的星彰、豐德2部民營電廠機組（IPP）現已發滿電；同時，大林三號機因受運轉時數限制之前都未啟動，今日也會著手併聯，預計可趕上下午1點至3點的用電尖峰。

上週五因用電尖峰較平日低，考慮機組有運轉限制且基於夏天需要而保留未發電，因此上週五備轉容量率5.87％，亮出1月後第1顆橘燈燈號。而鄭有財也指出，預計今日備轉容量率也將落在5％上下，不過晚間鋒面報到後，往後幾日氣溫降低，用電量也會隨之減少，供電系統便會回到較餘裕的黃燈。

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