退休金一場空 小股東抗議清算人報酬1千萬元過高

2017-04-10 11:11

〔記者王憶紅／台北報導〕復興航空今日召開106年第二次股東臨時會，針對第二案清算人報酬1000萬元，一位74歲的小股東說，將300多萬元的退休金，全投入興航股票，自己也沒辦法活多久，建議清算人報酬按照興航最後價值比例給，否則清算人不是清算公司，是清算小股東。

興航今日股東臨時會討論清算人報酬，清算人有3位，每位報酬為1000萬元。

一位自稱淡江大學教授退休的小股東說，因為小孩在興航工作，因此將300多萬元的退休金買興航股票，且一直都沒賣，到現在只剩壁紙，而兒子也失業。

小股東說，自己現在74歲了，沒辦法活多久，而50歲的兒子，失業到現在也很難找工作，清算人報酬1000萬元，拿完後到小股東手上的金額更少，希望清算人是清算公司，不是清算小股東，建議清算人報酬按照比例給。

另有小股東建議，清算人提供的清算資料過於簡單，希望清算人提供購機金額、目前行情、以及相關資料，不要讓小股東死得不明不白。