新台幣續疲弱 一度貶向30.7元價位

2017-04-10 11:05

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤續呈弱勢盤整格局，一度貶值近1角至30.7元價位，截至上午11點，暫報30.668元兌1美元，與前一個交易日收盤價相比，貶值6.7分。

新台幣上週五以30.601元兌1美元作收，匯價連6貶並創3週新低，期間累計走貶4.31角，波段貶幅1.41％。

外匯交易員表示，新台幣盤初受到國際美元彈升，以及韓元疲弱的影響，上午交易區間主要落在30.64元至30.68元間，全日連續第七個交易日收貶機率高。