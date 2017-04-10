孫明德：樂觀看待 台股今年上萬點

2017-04-10 10:59

〔記者王孟倫／台北報導〕台股近期高檔震盪，萬點大關遲遲未破，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，目前指數位置與萬點的距離並不遠，樂觀看待今年股市上萬點，若近日內仍無法攻破，在下半年七、八月仍有很大機會。

孫明德表示，大盤指數在9800多點已經很久了，由於國際資金充裕，要過萬點其實並不難；但觀察外資動向，近期似乎有縮手，可能受到美國4月要公佈匯率操縱國名單，外資擔心現在進場會被卡關，所以採取進一步、退兩步的觀望態度。

觀察外資近期動向，根據金管會統計，今年四月以來，外資雖然上週3單日大買台股114.6億元，但之後的週四與週五，隨即轉向為賣方，2天合計賣超78億元。

孫明德認為，四月外資可能擔心台灣是否會被美國列為匯率操縱國，使得資金先退場或觀望，至於五月股市向來比較淡，尤其，大股東可能要賣股票繳稅，上述因素，較不利於台股上萬點。

不過，孫明德認為，即使四、五月出現萬點的機率較低，但下半年七月、八月，有業績或股利等題材發酵，加上政府持續有提振或放寬措施，因此，樂觀看到台股仍可上萬點。