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今國光3月營收創半年來新高

2017-04-10  10:38

〔記者陳梅英／台北報導〕光學元件大廠今國光 （6209） 自結3月合併營收3.39億元，月增27.02%，年減3.30%，為近半年來新高。

今國光受到數位相機持續衰退影響，首季合併營收為8.9億元，年減3.24%，不過公司產品組合持續調整中，目前數位相機所用玻璃鏡片占營收比重雖然過半，但其他產品比重逐漸提升中，如遊戲機與投影機今年成長率可達雙位數，另外今國光也搶進IP CAM以及車載市場、智慧型手機領域。

其中，在車載市場，車載鏡片與鏡頭首季占營收比重約8%，主要應用在汽車後照鏡與環景鏡頭（AVM）上。

今國光去年財報已經出爐，順利轉虧為盈，每股稅後小賺0.02元。

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  • 今國光3月營收創半年來新高（取自公司官網）

    今國光3月營收創半年來新高（取自公司官網）

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