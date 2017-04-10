中客被斬斷 碧桂園馬國超大開發案 擬向台灣倒貨

中國民間最大地產開發商碧桂園在馬來西亞新山建案之一。（資料照，亞太國際地產提供）

2017-04-10 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府緊縮外匯管制，連同小額外搬資金都遭到嚴審，直接打擊中國企業在外國的投資項目，其中，中國知名房地產開發商碧桂園集團在馬來西亞新山地區逾 3.2兆元的超大開發案，受到嚴重打擊，原本設定7成客源的中客遭到斬斷，目前打算向週邊國家包括台灣、日本、新加坡、香港等地另尋客源，做為挽救。

《界面新聞》報導，馬國新山地區位在馬來西亞及新加坡交界處，經該二國的規劃，擬發展成一個經濟特區，也向週邊國家大力推銷，在中企眼中，可能被發展成另個深圳，碧桂園即大力投資「森林城市」，預定以20年投入1千億美元（約台幣3.2兆）進行開發，若是如期投資，將會是世界上最大的單一開發項目。

初期開發相當順利，預售屋銷售以中客為主，搭配馬國第二家園計劃，獲得亮麗成績，但是，最近中國嚴管外匯，緊縮資金外移的各種管道，使得客源幾乎遭到全斬；整個開發案承受空前壓力。

碧桂園目前已全面停止向中國客進行銷售，並將對退戶的客戶進行賠償，但同步調整銷售策略，打算加開在新加坡的展廳之外，銷售重點轉向台灣、香港、日本及歐美等地，希望吸引中國以外的買家進場；而過去高調的看房團作法也將轉趨低調，以防再度重演中客遭政府斬斷的慘劇。

也因此，碧桂園在新山地區投資案也將遭受其他國家開發商的競爭，未來前景遭受嚴苛挑戰。