Q1自結營業年增171.2 ％ 榮成稅前EPS1.17元

2017-04-10 10:30

〔記者李靚慧／台北報導〕工紙大廠榮成（1909）2017年第1季自結營收、獲利再傳捷報，由於中國市場需求仍高，原紙及紙箱價格持續維持高檔，首季合併營收97.1億元、自結累計合併營業損益16.03億元，分別較去年同期成長33.5%、171.2 %，但因新台幣首季強升，第1季出現匯損，Q1自結稅前盈餘14.9億元，EPS1.17元。

榮成股價自3月中34元的高點後走跌，但4月以來又緩步走高，今早盤呈現開高後小幅上漲走勢，維持在27元以上價位。

榮成3月份單月合併營收32.57億元、年增11.68%，創歷年3月營收歷史新高。此外，今年第一季自結累計合併營業損益達16.03億元，較去年同期的5.91億元增加10.12 億元，年增率達171.19%，單季本業獲利創歷史新高。主要原因在於今年持續優化產品銷售組合，並持續推動各項節能減排專案，整體營運表現得以提升，使首季營業損益得以大幅成長，為2017年度的營運奠定有利的發展基礎。

不過，今年以來，新台幣大幅升值，讓榮成不可避免的面對匯損壓力，上月榮成舉辦法人說明會時指出，榮成集團整體1、2月帳上人民幣匯損已直逼新台幣一億元，雖受匯損因素影響，榮成首季自結稅前盈餘12.65億元，年增2.43倍，稅前EPS1.17元。

榮成指出，位於中國的仙桃紙箱廠，已於2017年3月下旬正式投產，成為集團第一個在中國華中地區量產的紙箱廠。榮成湖北工紙廠預計於2017年第三季，完成一期上85萬噸產能的量產計畫，而一期下65萬噸產能，則預計於2019年第三季完成量產計畫，屆時集團工業用紙年產能將達400萬噸，可排名亞洲工業用紙市場前三大。