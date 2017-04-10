佐登-KY 3月營收年增51％ 創歷史次高

2017-04-10 10:12

〔記者陳永吉／台北報導〕傳統3月屬美容SPA業淡季，因DC原生龍血精華液等產品銷售大幅成長及展店效益續發威，佐登-KY（4190）今年3月業績逆勢走高，營收達2.05億元，年增率超過5成，創下單月業績歷史次高紀錄。

佐登昨天公告3月營收為2.05億元，較去年同期的1.35億元大幅增加51.36%。累計今年前3月營收為4.97億元，較去年第一季3.84億元成長29.55%。

淡季不淡原因，佐登分析表示，兩岸產品銷售業績成長力道強勁，以及直營店拓展激勵營收上揚。

為全面提升績效表現，佐登指出，自去年下半年開始，兩岸同步精進組織管理，希望締造業績新局面，截至目前，營收成長效益已彰顯出來。3月雖是美容SPA業者傳統淡季，但佐登兩岸推出新產品創下佳績，其中中國新上市的「黃金璀璨賦活露」與「漾肌密鉑金禮盒」；台灣方面，推出會員熱銷「DC原生龍血精華液」新包裝升級版，以及佐登妮絲獨有的純精油洗髮精、沐浴乳等。

經過不到一年的直營店轉加盟店策略實施，佐登調整精進店面管理與銷售模式後，新加入直營店業績表現符合預期。佐登今年直營店展店腳步積極，中國部分目標拓展130家、台灣目標17家，和馬來西亞目標今年完成17家直營店拓點。