被併購溢價逾4成 宣昶今拉第2根漲停板

IC通路商文曄科技上週四宣布將併購宣昶，文曄以每股27元、總計斥資18.97億元現金，取得宣昶全數已發行的股份，因溢價逾四成，宣昶繼上週五跳空漲停後，今開盤再拉漲停，拉出第2根漲停板。圖為文文曄科技法說會場景，站立者為文曄科技董事長鄭文宗。（記者洪友芳攝）

2017-04-10 09:57

〔記者洪友芳／新竹報導〕IC通路商文曄科技（3036）上週四宣布將併購宣昶（3315），文曄以每股27元、總計斥資18.97億元現金，取得宣昶全數已發行的股份，因溢價逾4成，宣昶繼上週五跳空漲停後，今開盤再拉漲停，拉出第2根漲停板。

雙方預計股份轉換完成後，宣昶將成為文曄百分之百持股的子公司，此案待雙方股東會通過並完成相關法律程序後生效，暫訂今年10月1日為股份轉換基準日，文曄最快今年第四季開始認列宣昶營收與獲利。

宣昶去年合併營收約為118.16億元，營業利益率約為1.04%，稅後純益約為1.00億元，稅後基本盈餘為1.43元。文曄認為，宣昶獲利穩定，既有產品線與該公司重疊性極低，且所代理產品線的應用市場廣泛，在無線充電與無線網路等解決方案具競爭力，併購後可與該公司形成互補與綜效。

因被併購溢價逾4成，宣昶繼上週五開盤鎖漲停價21元，今續漲停達23.1元，文曄早盤則由紅翻黑。