不滿遭抹紅 欣同投顧：籲正視大同公司的治理

2017-04-10 09:26

〔記者李靚慧／台北報導〕大同（2371）經營權之爭持續延燒，大同市場派欣同投顧不滿遭媒體質疑，爭取大同董事席次是為了奪取國安資訊，欣同昨日發布聲明強調，該公司的組成都是國內小股東，長期深受大同公司治理不彰、持續虧損所害，才會串連組成自救會參與董事改選，抹紅操作無法救大同，呼籲外界正視大同的公司治理問題。

欣同投顧對大同提出暫時狀態假處分的緊急處置，台北地方法院上週5（7日）裁定，將原有至4月7日的效期延長3天，答案將在今（10）日揭曉。但昨日卻有網路媒體報導，市場派爭奪大同董事席次的重點，除了大同本身的龐大資產，還有大同已簽約的總統府網站、國內役政、戶政系統、機場快速通關等資安系統，事關國家安全，質疑市場派有中資背景，動機不單純。

對此，屬於二大市場派之一的欣同投顧，昨日發布聲明強調，該報導是在激烈的董事改選爭議中，不專業的渲染、抹黑及抹紅操作。

欣同公司董事長林宏信指出，股東依合法程序取得股權，並爭取進入董事會，本意是監督公司治理，避免作為台灣老字號企業標竿的大同公司，持續連年虧損，無法提昇競爭力，進而失去國人信任與支持。

林宏信強調，大同各子公司事業部門都有專業經理人，相關業務都有保密與監督機制，即使市場派最後在9席的董事會中取得1至2席的董事席次，又如何能奪取國安資訊？

林宏信質疑，如此刻意扭曲事實的不專業言論，是否是因擔心董事會若有非公司派者進入，將無法遮掩過去嚴重的公司治理問題？因此，該公司呼籲，外界應務實的正視大同的公司治理與經營績效問題，讓股東會能依法依程序順利進行，不要不擇手段「全部刪除」股東參與，違背公司法的精神，讓外界對大同在治理層面的守法態度與作為更加質疑。