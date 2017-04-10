4/10重要財經新聞一覽

2017-04-10 09:09

自由時報財經︰所得申報差很大 男是女性1.58倍

報稅季又來了，你知道男女繳稅情況嗎？根據統計，綜所稅申報案件中，納稅義務人男性占五十六％，女性占四十四％，男性平均每人所得六十．二萬元，為女性三十八萬元的一．五八倍；營所稅申報案件中，營利事業負責人男性占比率為六十八％，女性僅三十二％，平均每家應納稅額，男性負責人四十．八萬元，為女性十四．二萬元的二．九倍，性別差異相當顯著。

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蘋果日報財經︰聯發科 新竹高鐵新總部不蓋了

IC設計廠聯發科（2454）2015年斥資11億元標下新竹高鐵BOT案確定告吹，新竹高鐵新總部不蓋了！聯發科日前公告，擬與高鐵局解除地上權契約，交通部高速鐵路工程局證實合約終止，表示會再與聯發科討論後續事宜。

工商時報財經︰國泰金首季 獲利破百億

在新台幣強勢升值的匯兌壓力下，國泰金控3月依舊維持稅後獲利37.7億元的超強水準，累計前3月稅後獲利107.1億元、每股盈餘0.84元，較去年同期成長27.5％，也是目前所有金控今年率先突破百億元獲利規模者，由於其他金控尚未公告3月獲利，由國泰金暫居獲利金額第一名。

中國時報財經︰國巨今年估可賺逾一個股本

國巨自2013年以來，啟動4次大規模現金減資，過去6年，總計送出至少340億元現金給股東，同時以原四分之一的資本額創造近10億美元年營收。儘管4度減資，但國巨營收成長24％、獲利更翻4倍，今年以減資後的股本計算，國巨可望成為國內首家獲利逾一個股本的被動元件廠。

經濟日報財經︰股利所得 將採分離課稅

股利所得委外稅改報告將於周五（14日）出爐，為我國股利所得稅改拉開序幕。據了解，兩稅合一設算扣抵制將劃上句點，改採分離分級課稅或部分免稅，增加的財源將拿來減輕股民的稅負負擔，也減少內外資稅負差距。

星島日報財經︰聯通擬發A股新股 籌逾300億引「BAT」

中國聯通（762）上周正式啟動混改，成首家推行混改的紅籌。消息人士透露，聯通初步擬通過混改發行A股新股，「集資至少300億元人民幣（下同）」，並稱至少集資數百億元方能產生混改作用。