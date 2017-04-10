義隆電3月營收創6個月新高 本週發表指紋辨識智慧卡
2017-04-10 09:05
〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計義隆電（2458）公布3月合併營收5.83億元，月增19.95%，年增13.30%，為近6個月新高，累積前3月合併營收15.89億元，年增13.53%。
義隆電積極卡位指紋辨識市場，本月12日將攜手Korea Smart ID、金科國際公司共同對外發表具指紋辨識功能的智慧卡，指紋辨識產品可望成為今年一大成長動能。
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