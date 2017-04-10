精英中國孫公司 賣地換現金

2017-04-10 08:36

〔記者陳柔蓁／台北報導〕因應中國深圳市寶安區房地產價格飛漲，主機板廠精英（2331）將把位於當地的中國孫公司「興英科技」之土地與建物賣給中國房地產商卓越集團，公司將成立另一家孫公司「精英數位科技」，並在深圳較偏遠地區覓一地設廠。精英預估處分利益超過4億人民幣（13.5億台幣），還能得到25億人民幣補償金，但實際入帳金額需待該交易案4至5年執行完成後才能確定。

精英總經理楊龍光表示，深圳的地價、人力成本都在漲：「現在先規劃比未來被動因應好。」對興英科技持有股權的Dragon Asia Trading Co., Ltd.（精英電腦（維京島）控股公司）已與卓越集團旗下Ever Unicorn Estate Limited在9日簽訂買賣合約，此次交易單位數量1億6896萬2512股，每單位價格人民幣6.8062元，總計金額11.5億元～13.75億人民幣（約51.8~61.9億元台幣）。

楊龍光指出，股權轉移預計在2023年前完成，處分利益則會再投入生產，未來新廠將設計成自動化生產。工廠搬遷可能要5年才能完成，但力求產能無縫接軌。這個決定純粹是財務考量，母公司大同（2371）未干涉此次賣地決定。