財政部報告：女性職場、家產繼承性別翻轉仍不易

表：最新各賦稅統計指標性別占比統計。（記者吳佳蓉攝）

2017-04-10 07:17

［記者吳佳蓉／台北報導］據財政部統計，雖隨女性經濟能力提高，近年地價稅、房屋稅申報者的男女性別差距逐漸消弭，雙北甚至已出現「女多於男」情形。但受傳統思維禁錮，女性於職場、家產繼承面向上地位仍翻轉不易，企業負責人男多於女，父母傾向贈與給兒子等情形，改善步調緩慢。

財政部近日發布賦稅統計指標性別意涵報告，整體來看，受傳統觀念影響，在大部份經濟領域，男性普遍仍比女性獲得更多資源或社會支持。雖隨著社會性別平權意識及女性教育程度提高，男女差距逐漸改善，但在部份領域，性別反轉仍相較「寸步難行」。

據統計，男女差距改善較明顯的環節，出現在地價稅及房屋稅的申報，雖然至二○一五年，兩稅男女申報占比，仍差距八・二及十二個百分點，但之中女性占比已達四十五・九％及四十四％，且男女差距形成逐年縮小趨勢。台北市、新北市兩都會區，甚至出現女性申報占比高於男性的「反超」情形。

不論地價稅或房屋稅，年齡層越高，男女申報占比的差距就越低，改善動力來自女性自我經濟力的提升，單身女性存錢買房情形逐年增加，加上家庭財產登記性別觀念進步。相較廿十九歲以下族群，男性申報占比則明顯高於女性，在地價稅部分，甚至高出兩倍，主要反映出父母仍傾向將家族土地贈與或交由男性繼承。

確實，從二○一五年統計資料來看，受既有「家產不落外姓」觀念影響，遺產拋棄繼承的申請者，高達五十六・二％為女性。贈與方面，平均有六成受贈者為男性，近六年來，男性受贈比重持續較女性多出十七・六～廿四・二個百分點。

同樣情形也出現在經濟領域，統計二○一五年營利事業負責人，男性占比高達六三・九％，女性僅三六・一％，兩者差距了一・八倍，公部門情形也相當，且近年差距改善的步調相當緩慢。

反映在營所稅結算申報情形上，差距更明顯，總計二五四九億元營所稅應納稅額中，有八十六％來自男性負責人企業；主因在於，雖女性負責人占比有卅成以上，但規模較大、獲利較佳的產業，仍多以男性負責人為主宰。比起可自力翻轉的面向，在家產繼承職場上上，性別差距較難改善。