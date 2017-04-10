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台灣農產外銷 傳鎖定「7寶」首攻日韓

台灣農產 7寶搶攻日韓。圖為知名的關廟鳳梨。（資料照，記者吳俊鋒攝）

2017-04-10  07:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣農產品品質一向很優，但外銷數量有限，農委會正執行「新農業」政策，準備以新成立的台灣國際農業發展公司為主力，拓展外銷，首攻是 「7寶」進軍日韓。

《中國時報》報導，台灣農業首輪外銷 7寶分別是：香蕉、鳳梨、鳳梨釋迦、結球萵苣、大白菜、洋蔥、胡蘿蔔等，今年預計創營收12億元，未來將逐步擴大範圍，以達8年100億元目標。

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  • 台灣農產 7寶搶攻日韓。圖為優質香蕉。（資料照，記者詹士弘攝）

    台灣農產 7寶搶攻日韓。圖為優質香蕉。（資料照，記者詹士弘攝）

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