台灣農產外銷 傳鎖定「7寶」首攻日韓
2017-04-10 07:12
台灣農產 7寶搶攻日韓。圖為知名的關廟鳳梨。（資料照，記者吳俊鋒攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台灣農產品品質一向很優，但外銷數量有限，農委會正執行「新農業」政策，準備以新成立的台灣國際農業發展公司為主力，拓展外銷，首攻是 「7寶」進軍日韓。
《中國時報》報導，台灣農業首輪外銷 7寶分別是：香蕉、鳳梨、鳳梨釋迦、結球萵苣、大白菜、洋蔥、胡蘿蔔等，今年預計創營收12億元，未來將逐步擴大範圍，以達8年100億元目標。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 7寶 台灣國際農業發展公司 農委會 農產外銷
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 埃及兩基督教教堂驚爆 已釀43死119傷
- 眼鏡蛇泡酒一個月後「復活」 咬死人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》MAC pessimistic over wife’s plan to see Lee Ming-che
- 中影售價 被「極端低估」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》MOFA welcomes Washington’s adherence to TRA
- 自由廣場》23年教改 誠實面對1/4 的失敗
- 向雪色更深處漫溯─日本山形縣
- 電影院空調不得低於26度 今夏試辦測溫
- 改建流標7次 仁愛力行國小憂倒塌
- 準備剷除北韓核武 美國務卿：中國同意
- 柯P錯了！香港金像獎連2年用這對幹中國
- 《TAIPEI TIMES 焦點》HK lost soul of freedom, Ko says, drawing anger
- 提勒森：美攻擊敘利亞 等同向北韓示警
- KD復出第1球就灌 勇士14連勝
- 習離美後… 中國官媒批美襲敘
- 北基竹嘉四市 取消幼童塗氟巡迴服務
- 再戰大馬李宗偉 林丹直落二奪冠
- 【愛讀書】 《未果的差事》
- 《台維斯盃世界組》喬帥帶動氣勢 塞爾維亞晉4強
- NBA》打破55年的史詩紀錄 魏少第42次大三元到手！
- A18高鐵桃園站 OUTLET逛到翻 未來還有水族館商城
- 〈旅遊的滋味〉嚴島神社鳥居下的漫步
- 財神爺生日 4000人擲筊博金牌
- 韓系柴油新勢力-1
- 集英社慶百歲 太平歌樂大會親
- 高雄有個部落 婚宴喜慶不准放鞭炮
- 水蜜桃連兩年歉收 果農縮小規模
- 前立委盧嘉辰妻遭爆「撞死人不聞問」 吳麗香駁斥
- 美航艦打擊群 駛向朝鮮半島
- 執政決策協調會議 喊卡
- 世界球后戴資穎「新南向」 星馬印皆主場
- 郭阜林開轟秘訣竟是…瞄準月亮
- 民俗專家︰夜路走多真會遇見鬼
- 《樹大招風》踩中國地雷 金像獎得獎名單全被消失
- 在台春風化雨 美籍女校長申請永久居留
- 50歲珍娜生子3個月離婚 斷開300億富豪尪
- 長榮航逃生筏彈出 57名旅客改航班
- 救夫遭掮客威脅 陳芳明批「北京豈能以綁匪自居？」
- 打市長合照牌 陳亭妃︰找回首府光榮
- 94狂市集 體驗穿壽衣躺棺
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣農產外銷 傳鎖定「7寶」首攻日韓
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分