台灣農產外銷 傳鎖定「7寶」首攻日韓

台灣農產 7寶搶攻日韓。圖為知名的關廟鳳梨。（資料照，記者吳俊鋒攝）

2017-04-10 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣農產品品質一向很優，但外銷數量有限，農委會正執行「新農業」政策，準備以新成立的台灣國際農業發展公司為主力，拓展外銷，首攻是 「7寶」進軍日韓。

《中國時報》報導，台灣農業首輪外銷 7寶分別是：香蕉、鳳梨、鳳梨釋迦、結球萵苣、大白菜、洋蔥、胡蘿蔔等，今年預計創營收12億元，未來將逐步擴大範圍，以達8年100億元目標。