精英處份子公司 獲利逾13億元
2017-04-09 19:53
〔記者卓怡君／台北報導〕主機板廠商精英（2331）為活化資產，今（9）日與中國卓越集團簽訂合約，由卓越集團購買精英子公司Dragon Asia股權，交易金額為人民幣11.5億-13.75億元，估計處分利益超過人民幣3億元（新台幣逾13億元），實際處分利益金額及認列時點需視合約執行進度，並經會計師查核後認列。
精英表示，今日和卓越集團投資之Ever Unicorn Estate Limited簽定合約，分二期執行，首先是股權買賣，由卓越集團購買Dragon Asia（只保留興英科技之土地與建物資產）股權，交易金額為人民幣11.5億-13.75億元，估計處分利益超過人民幣3億元，實際處分利益金額及認列時點需視合約執行進度，並經會計師查核後認列；另外，「精英數位科技」預計2021-2023年搬遷，根據進度分期取得搬遷補償金人民幣25億元，實際搬遷時間及成本費用仍不確定，實際處分利益需待4到5年執行完成後，經會計師查核後認列。
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