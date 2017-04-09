| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台鐵區間車進中壢站 1旅客疑遭撞擊跌下月台
 首頁 > 財經

精英處份子公司 獲利逾13億元

2017-04-09  19:53

〔記者卓怡君／台北報導〕主機板廠商精英（2331）為活化資產，今（9）日與中國卓越集團簽訂合約，由卓越集團購買精英子公司Dragon Asia股權，交易金額為人民幣11.5億-13.75億元，估計處分利益超過人民幣3億元（新台幣逾13億元），實際處分利益金額及認列時點需視合約執行進度，並經會計師查核後認列。

精英表示，今日和卓越集團投資之Ever Unicorn Estate Limited簽定合約，分二期執行，首先是股權買賣，由卓越集團購買Dragon Asia（只保留興英科技之土地與建物資產）股權，交易金額為人民幣11.5億-13.75億元，估計處分利益超過人民幣3億元，實際處分利益金額及認列時點需視合約執行進度，並經會計師查核後認列；另外，「精英數位科技」預計2021-2023年搬遷，根據進度分期取得搬遷補償金人民幣25億元，實際搬遷時間及成本費用仍不確定，實際處分利益需待4到5年執行完成後，經會計師查核後認列。

廣告
  • 為活化資產，精英宣布處份子公司。（翻攝官網）

    為活化資產，精英宣布處份子公司。（翻攝官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
好下飯✧泰式椒麻雞
吃甜點✧櫻花小泡芙
泡拿鐵有黃金比例？
漂亮太陽蛋怎麼煎？
轉寄

標題：精英處份子公司 獲利逾13億元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月9日‧星期日‧丁酉年三月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.