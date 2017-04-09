精英重要子公司 51億賣中資

2017-04-09 20:31

〔記者陳柔蓁／台北報導〕大同集團旗下主機板廠精英（2331）公告，於今（9）日和中國廣東卓越集團投資之Ever Unicorn Estate Limited簽定合約，將100％持股的子公司Dragon Asia Trading Co., Ltd.（精英電腦（維京島）控股公司）之股權，以11.5億元～13.75億人民幣（約51.8~61.9億元台幣）代價售予Ever Unicorn Estate Limited。處分之具體目為「活化資產」。

精英公告，此次交易單位數量1億6896萬2512股，每單位價格人民幣6.8062元。

依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占精英最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額為39.55％；65.43％；34.75億元。

精英於4月9日和卓越集團投資之Ever Unicorn Estate Limited簽定合約，分二期執行：

一、股權買賣：由卓越集團購買Dragon Asia（只保留興英科技之土地與建物資產）股權，交易金額為人民幣11.5億~13.75億，估計處分利益超過人民幣3億元，實際處分利益金額及認列時點需視合約執行進度，並經會計師查核後認列。

二、搬遷補償：「精英數位科技」預計2021~2023年搬遷，根據進度分期取得搬遷補償金人民幣25億元。實際搬遷時間及成本費用仍不確定，實際處分利益需待4到5年執行完成後，經會計師查核後認列。