詩肯首季營收4.3億元 創歷史同期新高

2017-04-09 16:30

〔記者楊雅民／台北報導〕詩肯（6195）公佈3月合併營收為1.31億元，年增18.56%，累計第一季營收達4.3億元，年增9.2%，並創下歷史同期新高的成績。

詩肯表示，第一季整體營運改寫歷史新高水準，主要受惠於房市景氣回升，旗下「詩肯居家」品牌展店效益挹注。

「詩肯居家」今年首季總店數達26家，較去年同期的18家增加，店數增加帶動消費者品牌認同感提升，帶動「詩肯居家」平均單店月營收成長至100萬元，占總營收比重也攀升至15.67%。

另一「詩肯柚木」品牌，憑著全台最大柚木連鎖家具的優勢，整體營運也明顯增溫，平均單店月營收達到150萬元，且「詩肯柚木」與「詩肯居家」雙品牌改採店中店的營運策略，也帶動來客數和成交率成長。

展望第二季，詩肯將以門市結構優化與「細胞分裂」加速門市展店兩大策略並進，將針對坪效、人潮流量、門市廣告效益以及購物停車便利等面向。

在全台挑選5家坪數較大、每月來客數較高的詩肯柚木門市，再導入「詩肯柚木」與「詩肯居家」雙品牌店中店營運模式，透過兩大品牌不同產品設計風格優勢，提升消費者成交率，帶動業績成長。