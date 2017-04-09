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忽略泡沫警訊 澳洲打房遭批為時太晚

2017-04-09  15:52

〔記者盧永山／台北報導〕倫敦市場研究公司Variant Perception執行長泰伯（Jonathan Tepper）1年前就警告澳洲房市泡沫為史上最大，澳洲監管單位不但忽視自己所發布的警訊，還對房價過高的示警充滿敵意，批評澳洲監管單位現在想打房已為時太晚。

澳洲媒體「週末澳洲人報」引述泰伯的談話指出，澳洲的銀行系統很不穩定，澳洲人對於營建業放緩對經濟的衝擊「渾然不知」。

泰伯是在澳洲審慎監管局（APRA）上週收緊銀行業放款限制，並暗示可能採取進一步措施抑制房屋貸款，避免住宅市場過熱後，發表上述談話。根據CoreLogic日前公布的數據，澳洲3月房價漲幅為近7年來最大，雪梨房價漲幅尤其驚人，過去12個月平均房價大漲18.9%，為2002年12月以來首見。

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  • 倫敦市場研究公司 Variant Perception執行長泰伯（Jonathan Tepper）1年前就警告澳洲房市泡沫為史上最大，澳洲監管單位不但忽視自己所發布的警訊，還對房價過高的示警充滿敵意，批評澳洲監管單位現在想打房已為時太晚。（彭博）

    倫敦市場研究公司 Variant Perception執行長泰伯（Jonathan Tepper）1年前就警告澳洲房市泡沫為史上最大，澳洲監管單位不但忽視自己所發布的警訊，還對房價過高的示警充滿敵意，批評澳洲監管單位現在想打房已為時太晚。（彭博）

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