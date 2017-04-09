忽略泡沫警訊 澳洲打房遭批為時太晚
2017-04-09 15:52
〔記者盧永山／台北報導〕倫敦市場研究公司Variant Perception執行長泰伯（Jonathan Tepper）1年前就警告澳洲房市泡沫為史上最大，澳洲監管單位不但忽視自己所發布的警訊，還對房價過高的示警充滿敵意，批評澳洲監管單位現在想打房已為時太晚。
澳洲媒體「週末澳洲人報」引述泰伯的談話指出，澳洲的銀行系統很不穩定，澳洲人對於營建業放緩對經濟的衝擊「渾然不知」。
泰伯是在澳洲審慎監管局（APRA）上週收緊銀行業放款限制，並暗示可能採取進一步措施抑制房屋貸款，避免住宅市場過熱後，發表上述談話。根據CoreLogic日前公布的數據，澳洲3月房價漲幅為近7年來最大，雪梨房價漲幅尤其驚人，過去12個月平均房價大漲18.9%，為2002年12月以來首見。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 夜遊團首撞屍體 團長：可怕已無法形容
- 「蔣家第四代」蔣友青 昨低調完婚
- MLB》「大谷」條款的可能？ 美媒：大聯盟不為任何人破例
- 因應北韓局勢 美航母打擊群將赴朝鮮半島
- 膨餅、蛋堡吸獅迷 台南首週場均破5千
- 身障家庭搭牛車、吃割稻飯 樂遊無米樂
- 美國名人賽》第3回合羅斯、賈西亞並列領先 霍夫曼退至第4
- 師大附中學生抗議被逮？ 警方：沒抓人
- 消防員變蜘蛛人爬窗進屋救人 民眾：太危險
- 獨家》師大附中學生掛布條抗議 校方報警引爭議
- 恥骨刺五線譜不過癮 梁云菲第10個刺青上身
- 莫斯科2列火車追撞 車廂脫軌嚴重變形
- 血友病患跳街舞 驚豔全場
- 菜市場政治學》語言即政治：透過實驗法找證據
- 張志豪連6場安 史總超興奮
- 醫病》夜貓族易憂鬱 美研究：糖尿病患更嚴重
- 熱愛台灣！ 美籍美女校長申請永久居留
- 網球》前球王喬帥身先士卒 台維斯盃率塞國強勢晉4
- NBA》籃網主場拉尾盤 林書豪放眼新球季：健康、進步
- 五月天為神片開金口 歌曲搶先曝光！
- 台灣團遊韓遇火燒車 觀光局要求康福提報告
- 〈徵文大拼盤〉孩子搗蛋 家長完蛋
- 5星級餐飲設備 智光實習砸千萬
- 綠博碎石路卡娃娃推車 宜蘭縣府允改善
- 《謠言終結站》蒜頭可檢測地溝油？ 醫：不可能
- 法操》大法官們，快拋棄八股文吧！
- MLB》首局海灌12分破隊史紀錄 費城人賞國民難堪敗仗
- 屏東型男剪刀手 邊理髮邊修車
- 光線刺眼閃神？兩小客車撞毀3人送醫
- 只夾到2顆彈珠 男子怒砸娃娃機
- 九如鐵道藝廠彩繪牆遭破壞 原創者PO文默哀
- 醫訊》替罕病童辦派對 醫師陪護讓親子同歡
- 50歲珍娜傑克森才生子不久 驚傳與億萬富商老公離婚！
- 醫療者的態度／同理病人苦 充分溝通死
- MLB》賈西亞、索托背靠背開轟 中止雙城四連勝
- 大馬羽球頂超賽／讓成池鉉定格 戴資穎殺進冠軍戰
- MLB》第2戰不瘋了 邦賈納8局失2分吞敗
- 床戰孟耿如太激烈！周湯豪「怕電視台不敢播」
- 美嗆再轟敘 俄急派護衛艦
- 龍鳳胎因毒氣攻擊喪命 死難父親：支持美軍繼續轟炸
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：忽略泡沫警訊 澳洲打房遭批為時太晚
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分