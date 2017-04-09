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國泰金首季賺破百億元 暫居金控第一

2017-04-09  15:18

〔記者廖千瑩／台北報導〕即便有新台幣升值的匯損壓力罩頂，國泰金控今天公布自結獲利，3月單月仍繳出稅後獲利37.7億元的水準，累計首季稅後獲利已經突破百億元達107.1億元，較去年同期成長27.5％；因其他金控多還未公告3月獲利，由國泰金暫居累計獲利第一名。

國泰金今天公布3月稅後獲利37.7億元，累計首季稅後獲利107.1億元，年增27.5％，每股稅後盈餘（EPS）0.84元，高於去年同期的0.65元。

國泰金首季累計獲利突破百億元，獲利雙引擎其一的國泰人壽，前3月稅後獲利達50.6億元，與去年同期的26億元相較，大幅成長超過八成，主要就是今年首季股票市場表現較好帶動。

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