國泰金首季賺破百億元 暫居金控第一
2017-04-09 15:18
〔記者廖千瑩／台北報導〕即便有新台幣升值的匯損壓力罩頂，國泰金控今天公布自結獲利，3月單月仍繳出稅後獲利37.7億元的水準，累計首季稅後獲利已經突破百億元達107.1億元，較去年同期成長27.5％；因其他金控多還未公告3月獲利，由國泰金暫居累計獲利第一名。
國泰金今天公布3月稅後獲利37.7億元，累計首季稅後獲利107.1億元，年增27.5％，每股稅後盈餘（EPS）0.84元，高於去年同期的0.65元。
國泰金首季累計獲利突破百億元，獲利雙引擎其一的國泰人壽，前3月稅後獲利達50.6億元，與去年同期的26億元相較，大幅成長超過八成，主要就是今年首季股票市場表現較好帶動。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 夜遊團首撞屍體 團長：可怕已無法形容
- 「蔣家第四代」蔣友青 昨低調完婚
- 國人觀念漸改 求善終不願歹活
- 美嗆再轟敘 俄急派護衛艦
- 呼吸器維生年耗百億 台灣用葉克膜 占全球半數
- 海風馬拉松 逾6千人跑步賞海景
- 前瞻建設公聽會明起跑 新北籲資訊公開透明
- 提供大型重機摸獎 電玩店被彰化檢警送辦
- 海龜別吃到垃圾 明恥國小園遊會推環保餐具
- 獨家》師大附中學生掛布條抗議 校方報警引爭議
- 恥骨刺五線譜不過癮 梁云菲第10個刺青上身
- 醫療者的態度／同理病人苦 充分溝通死
- 陳維齡虧沒力 宋逸民反擊XX強
- 辣模好暖！贊助粉絲17萬學費讓她圓夢
- 現場直播被抓包在玩筆 女主播驚呆瞪大雙眼秒變O型嘴
- 天候異常 台東縱谷梅樹產量銳減
- 蔡黃汝吻楊一展 先來重口味的
- F1上海站排位賽 韓密爾頓飆速奪竿位
- 馬航班機降落意外 衝出跑道機身觸地
- NBA》備戰季後賽 波總：接下來不會再輪休
- 女星罷演美術嗆不幹 黃少祺忍辱製作戲劇
- 測速、闖紅燈照相在哪? 台中交通網APP報你知
- 【異色童話館】醜小鴨與鶴小姐
- 跑車失控撞重機 騎士彈落山谷不治
- 5星級餐飲設備 智光實習砸千萬
- 美空襲敘警告北韓 分析：金正恩擁核武沒在怕
- NBA》連球都沒碰到 葛托特得分破7千 （影音）
- MLB》亞契7.2局8K鎮壓藍鳥 光芒延長再見保送搶勝
- 可惡山鼠盜伐牛樟 手指骨折還挖上噸
- 公用事業無實體發票百萬獎 首次在嘉縣
- 今日MLB戰績
- 場均大三元到手 魏少獨霸再等等
- 80年代軍火大亨何振豪落網
- 自由廣場》老大哥監控 方便到害死人
- 美國名人賽》可能是最後機會 賈西亞力拚四大賽冠軍
- KTV歡唱遇狼 襲胸、揍人還嗆「摸兩下會死嗎」
- 台塑︰週一汽柴油各調漲6角及7角
- 男星入珠30顆 裸體自拍鄉民嫌噁
- 李玉璽唱跳 怕砸畢書盡招牌
- 司機撞死勇母牽拖員警 警方還原全程打臉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國泰金首季賺破百億元 暫居金控第一
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分