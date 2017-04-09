富邦金將成最大股東？ 遠航撇清謠言
2017-04-09 12:48
〔記者蕭玗欣／台北報導〕外傳富邦金控接收復興航空3架ATR600飛機，並入股遠東航空，成最大股東，遠航董事長張綱維將退居幕後。但遠航今天鄭重否認，表示昨已要求媒體更正。
媒體報導，復興的債權人富邦金控，將接收復興3架ATR-600同型號飛機，入股遠航，成為遠航最大股東。
遠航表示，富邦銀行並非復興債權銀行，且復興7架ATR據悉是採包裹式標售，因價格差距甚大至今仍未決標。
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