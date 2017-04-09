4/9重要財經新聞一覽
2017-04-09 09:28
自由時報財經︰中國假牛閃崩 驚爆多家國銀曝險
中國「輝山乳業」因假帳風波在港股單日崩跌八成五、停牌至今，驚傳多家國銀曝險。依香港「中央結算系統持股紀錄查詢服務」資料，永豐金證券（亞洲）帳上持股達五．三八％（約七十二萬張）、為第三大持股者，元大證券香港持股約二．一四％（近二十九萬張）、居第九大；若以輝山股價崩跌八成五、蒸發市值約新台幣一二八八億元推算，這兩家國銀香港子或孫公司帳上的輝山股票價值蒸發近百億元。
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蘋果日報財經︰富邦國壽攻越南 5年轉盈
政府推新南向政策，國內壽險公司早有國泰人壽、富邦人壽分別於2008、2011年到越南成立壽險子公司，雖一度陷入苦戰，但兩家壽險均已「虧轉盈」，進入收成期，越南富邦人壽總經理江明彥更表示，越南市場發展潛力無窮，樂觀看待後續成長。
工商時報財經︰12檔Q1營收雙增 犀利
台股高檔震盪，法人首選「業績撐腰」股，包含和大、台灣高鐵、威剛、力旺、德微、智伸科、信驊等12檔，不僅去年第4季獲利有好表現，且今年第1季營收雙增（年增率、季增率皆成長），加上各擁利多題材，今年營運有機會「逐季走強」。
中國時報財經︰兩路並進 興富發跨足飯店、商場
營建業獲利王興富發大舉跨足飯店、百貨商場！總裁鄭欽天（見圖，本報資料照片）昨日表示，初步規畫將在新北、台中、台南與高雄等地，與國際連鎖飯店集團合作設立飯店；社區型百貨商場方面，積極招商的高雄大統新世紀百貨舊址，將是試金石，未來將進一步鎖定3～5萬消費人口商圈積極拓點，期最終能達到30至50餘處規模，兩大新事業占總營收達5％至10％。
星島日報財經︰中證監治「鐵公雞」鼓勵上市公司派息
中國證監會主席劉士余昨日在北京出席中國上市公司協會會議時表示，對於長期無正當理由不分紅的上市公司，會有相應的硬措施，但未有透露具體詳情。他同時提出建議，促上市公司加強使命感及重視企業管治，並遠離金融亂象。
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