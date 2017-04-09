4/9重要財經新聞一覽

2017-04-09 09:28

自由時報財經︰中國假牛閃崩 驚爆多家國銀曝險

中國「輝山乳業」因假帳風波在港股單日崩跌八成五、停牌至今，驚傳多家國銀曝險。依香港「中央結算系統持股紀錄查詢服務」資料，永豐金證券（亞洲）帳上持股達五．三八％（約七十二萬張）、為第三大持股者，元大證券香港持股約二．一四％（近二十九萬張）、居第九大；若以輝山股價崩跌八成五、蒸發市值約新台幣一二八八億元推算，這兩家國銀香港子或孫公司帳上的輝山股票價值蒸發近百億元。

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工商時報財經︰12檔Q1營收雙增 犀利

台股高檔震盪，法人首選「業績撐腰」股，包含和大、台灣高鐵、威剛、力旺、德微、智伸科、信驊等12檔，不僅去年第4季獲利有好表現，且今年第1季營收雙增（年增率、季增率皆成長），加上各擁利多題材，今年營運有機會「逐季走強」。

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