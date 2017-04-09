台灣陰宅大亨 前進中國發展「黑色」產業

國寶集團總裁朱國榮。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-04-09 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕陰宅生意真好賺？據報導，台灣2大陰宅大亨財力雄厚，正準前進中國開拓更大的陰宅版圖，國寶集團朱國榮以福建為根據地往外拓點，而龍巖集團李世聰更有個「雙十計劃」，以溫州為首站，往外欲搶攻10省版圖。

《上報》報導，朱國榮一向神秘低調，最近涉炒股一次出手4億保證金交保，現金能力立即受到矚目，細數他的事業版圖，包括殯葬（國寶服務、福座開發）、媒體（新新聞雜誌）、休閒餐飲（水立方、西湖渡假村）、不動產開發、金融壽險等。不過，才剛傳出他已出脫《新新聞》雜誌，並擴展擴展企業向中國開發陰陽宅，打算以福建廈門為發展據點，開發中國陰陽宅。

李世聰在2005年以龐大現金入主大漢建設，2011年完成合併，成為國內首檔借殼上櫃的陰宅股；《富比世》（Forbes）估算財產高達200多億元台幣；他看上中國比台灣大約 70倍的殯葬市場，已選定溫州為第一站，擬定10年攻下10個省的「雙十計畫」；前進中國發開「黑色商機」。