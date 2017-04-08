大福彩、大福獎摃龜！今彩539頭獎開出2注

2017-04-08 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月8日）開獎的第106000028期大福彩頭獎、大福獎皆摃龜；第106000084期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，分別由台北市大安區大安路一段73號的金福旺商行及新北市中和區民享街91之11號的泰旺彩券行開出。

第106000028期大福彩中獎號碼為：「02、09、14、17、19、32、37，特別號20。」頭獎摃龜；貳獎1注獲得，可得25萬元；參獎共106注獲得，每注可得4000元；肆獎共2104注獲得，每注可得400元；普獎共1萬6120注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共6注獲得，每注可得10萬元。

第106000084期今彩539中獎號碼為「16、21、26、36、39」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共179注獲得，每注可得2萬元；參獎共5349注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬42注獲得，每注可獲得50元。

第106000084期39樂合彩中獎號碼為「16、21、26、36、39」，四合共6注中獎，每注可得21萬5000元；三合共188注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4690注中獎，每注可得1125元。

第106000084期3星彩中獎號碼為「011」，正彩共18注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000084期4星彩中獎號碼為「3405」，正彩共21注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」