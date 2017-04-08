大福彩、今彩539 開獎囉！
2017-04-08 21:21
〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月8日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大福彩：02、09、14、17、19、32、37，特別號20。
今彩539：16、21、26、36、39。
39樂合彩：16、21、26、36、39。
3星彩：011。
4星彩：3405。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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