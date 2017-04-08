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油價又要漲了 台塑化下週一汽柴油漲0.6到0.7

2017-04-08  17:03

〔即時新聞／綜合報導〕台塑石化今下午宣布，下週一起油價將進行調漲，其中汽油批售價格調漲為0.6元/公升，柴油批售價格則是調漲0.7元/公升。

台塑今下午在網站發布新聞稿指出，因考量近期國際油價走勢、新台幣兌美元匯率及國內市場競爭力等因素，自106年4月10日（週一）凌晨01:00開始，將調漲汽油批售價格0.6元/公升，柴油批售價格0.7元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。

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  • 台塑石化今下午宣布，下週一起油價將進行調漲，其中汽油批售價格調漲為0.6元/公升，柴油批售價格則是調漲0.7元/公升。（資料照，記者廖振輝攝）

    台塑石化今下午宣布，下週一起油價將進行調漲，其中汽油批售價格調漲為0.6元/公升，柴油批售價格則是調漲0.7元/公升。（資料照，記者廖振輝攝）

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