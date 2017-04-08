4/8重要財經新聞一覽

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2017-04-08  09:36

自由時報財經︰中國地方債拉警報 首遭降至近垃圾級

標準普爾宣布，將中國江蘇省連雲港市政府旗下的地方政府融資平台（LGFV）─新海連發展集團（簡稱新海連）的長期信評調降一級至近垃圾等級的BB，這是標普首度調降中國地方政府融資平台的信評，並將新海連的全資子公司香港智源的信評也調降一級至BB-，凸顯中國地方政府債務已到了拉警報地步。

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中國地方債拉警報 首遭降至近垃圾級

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  • 標普將中國連雲港市政府旗下地方政府融資平台（LGFV）新海連的長期信評調降一級至BB，是標普首度調降中國LGFV信評；圖為連雲港的一處工地。（法新社）

    標普將中國連雲港市政府旗下地方政府融資平台（LGFV）新海連的長期信評調降一級至BB，是標普首度調降中國LGFV信評；圖為連雲港的一處工地。（法新社）

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