4/8重要財經新聞一覽
2017-04-08 09:36
自由時報財經︰中國地方債拉警報 首遭降至近垃圾級
標準普爾宣布，將中國江蘇省連雲港市政府旗下的地方政府融資平台（LGFV）─新海連發展集團（簡稱新海連）的長期信評調降一級至近垃圾等級的BB，這是標普首度調降中國地方政府融資平台的信評，並將新海連的全資子公司香港智源的信評也調降一級至BB-，凸顯中國地方政府債務已到了拉警報地步。
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蘋果日報財經︰郭董注意 旺宏告東芝侵權 美ITC調查
NOR Flash記憶體大廠旺宏（2337）對東芝（TOSHIBA）提出快閃記憶體（Flash）侵權控告，美國國際貿易委員會（ITC）正式受理並展開調查。同時，受惠於價格上漲帶動，旺宏第1季營收66.1億元，年增30%，表現亮眼，在利多加持下，旺宏股價大漲回應，昨以14.25元創下5年半以來新高。
工商時報財經︰16檔營收三增股 突圍
受惠3月工作天數回歸正常及市況轉佳題材，上市櫃公司成長力道轉強，包含旺宏、亞德客-KY、貿聯-KY等16檔，3月營收月增、年增及第1季年增，皆大幅成長超過雙位數的「超強三增股」，獲買盤敲進，可望挾帶績優表現，帶動股價續揚。
中國時報財經︰轟炸敘利亞 市場避險氣氛升高！油金雙漲 股匯驚魂
美軍無預警向敘利亞空軍基地發射近60枚戰斧導彈，讓全球金融市場再度上演驚魂記！受市場避險氣氛升高，周五油金應聲急漲、股匯齊跌。加上周五瑞典斯德哥爾摩傳出卡車衝擊人群的恐攻事件，使得市場更加緊張。
星島日報財經︰無懼美導彈襲敍 恒指挫300點後喘穩
美國昨天突然「亮劍」，向敍利亞發射導彈，市場出現短暫恐慌，港股早段一度急挫近300點。地緣政治風險升溫，金、油價格上升，金礦股以及能源股亦因此受追捧。不過，美國表明向敍利亞出手只屬一次過的行動，加上內地股市企穩，港股尾段跌幅不斷收窄，收市只微跌6點。
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