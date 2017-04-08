地緣政治引憂 歐股漲跌互見
2017-04-08 01:20
〔中央社〕美國對敘利亞飛彈攻擊後，引發投資人對地緣政治的憂慮，轉進黃金和日圓等安全資產避險，全球股市多數下挫，歐洲股市今天漲跌互見。
倫敦FTSE 100指數上漲0.63%，收在7349.37。
法蘭克福DAX 30指數下跌0.05%，收在12225.06。
巴黎CAC 40指數上漲0.27%，收在5135.28。
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