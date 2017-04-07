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大樂透頭獎1注獨得1.5億！台中彩券行開出

2017-04-07  23:00

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月7日）開獎的第106000032期大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金1億5365萬5360元，由台中市大甲區順天里蔣公路125號1樓的新財峯彩券行開出；第106000083期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台南市東區東安里東門路二段79號1樓的帝寶彩券投注棧開出。

第106000032期大樂透中獎號碼為：「19、23、31、32、37、49，特別號：26。」。頭獎1注中獎，可得1億5365萬5360元；貳獎共2注獲得，每注可得547萬6524元；參獎共30注獲得，每注可得6萬5563元；肆獎共98注獲得，每注可得1萬3380元；伍獎共1872注獲得，每注可得1926元；陸獎共2531注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬5509注獲得，每注可得400元；普獎共3萬3288注獲得，每注可得400元。

第106000032期49樂合彩中獎號碼為「19、23、31、32、37、49」，四合共6注中獎，每注可得獎金20萬；三合共151注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4920注中獎，每注可得1250元。

第106000083期今彩539中獎號碼為「07、20、23、25、32」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共190注獲得，每注可得2萬元；參獎共6740注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬2023注獲得，每注可獲得50元。

第106000083期39樂合彩中獎號碼為「07、20、23、25、32」，四合共12注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共166注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5630注中獎，每注可得1125元。

第106000083期3星彩中獎號碼為「287」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000083期4星彩中獎號碼為「6974」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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  • 大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

  • 今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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