Apple Pay如何賺好康？ 專家：善用小額刷卡消費
〔記者王孟倫／台北報導〕Apple Pay開通後，累積綁卡量達41.5萬，但消費者如何獲得銀行回饋最快又最划算？金融比較網Money101表示，善用銀行提供優惠方案，以小額消費刷卡，就能以最低成本、賺進高回饋。
Money101從三大面向，包括「綁卡且首刷」、「刷卡消費」以及「累積刷卡次數賺回饋」來擬出刷卡攻略；而前提為持卡人都有7家銀行的信用卡（聯邦、國泰、中信、台新、玉山、富邦及渣打）。
首先，將綁卡且首刷的回饋先賺進來：持卡人需將聯邦、富邦、國泰、玉山、台新（VISA）的卡綁進Wallet這個App，再到頂好（家樂福、屈臣氏、康是美等商家也可以）拿六瓶7元的頂好自有品牌礦泉水，分別以國泰、玉山的卡各結帳一次；聯邦的卡結帳兩次；台新的卡結帳兩次。
根據Money101試算，持卡人以Apple Pay消費42元共可獲得300元刷卡金、205元等值咖啡。其中，包含：聯邦50元刷卡金兩份，富邦100元刷卡金、國泰100元刷卡金；另外，玉山贈送星巴克大杯拿鐵一杯（價值135元）、台新贈送兩杯Let’s Cafe兌換券（價值70元）。
其次，各家銀行也有推出刷卡消費享高額回饋，包含富邦的加碼筆筆消費1%回饋、台新的筆筆消費享30%回饋、中信的首刷享10%回饋、玉山的筆筆消費享10%回饋、渣打的每筆消費達250元，享25%回饋。
第三，「累積刷卡次數賺回饋」：Money101說明，國泰卡友若是綁定「亞洲萬里通聯名卡」來消費，將額外獲得500里綁卡禮以及消費一筆不限金額贈送50里，因此，分十次每次買單價7元的水（共70元）就能獲得100元刷卡金以及1,000里。一般來說，1,000里需要刷25,000元（消費25兌換1里）。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 柯P跌倒照片瘋傳 網友暴動修圖
- 圖多》柯文哲跑步仆街了 自嘲「跑道品質好」
- 【輕輕一瞬】幸運草
- 桃園農博硬體快搞定 22日起試營運
- 擋土牆崩塌壓死2工人 地主涉疏失遭訴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Trump meeting ‘no concern’: experts
- 林宥嘉夫妻太閃了 赴日賞櫻拍婚照
- 中壢國小日式宿舍「修舊如舊」 打造親子教育生活空間
- 向坐牢丈夫殘忍「告白」 她尬小鮮肉產子被判刑
- MLB》從2份爛約學到教訓 洋基不加碼續留田中將大
- 辛龍第2！女星驚喜刮中2000萬彩券
- 中職》「不要再說我神調度了！」洪總淡然看連勝
- 週報》有神快拜！ 吃貨女友餵食攻略出爐～
- 國民黨主席選舉 洪秀柱、郝龍斌台中拼場
- 施工封掉半數車道 國1南下193彰化路段塞爆了
- 都更不同意戶將赴居住論壇抗議 柯：記取郝龍斌教訓
- 獲贈食物分享車 忠勤里北市跑透透為弱勢老人備餐點
- 習近平、川普分抵佛州 川習會登場
- 禁用魚槍新規 綠島漁民不滿
- 長濱衛生所 獲高齡友善環境認證
- 沙朗牛排、德國豬腳 海巡署職員花60元吃得到
- 佯稱富二代 卻都是靠騙女子吃飯
- 高清！小謝金燕海邊全裸跳鋼管 爆乳開腿誰受得了？
- 樂團主唱身上沾尿 竟還在誠品「露鳥」
- 機車使用狀況調查是詐騙新手法？ 交通部回應了
- 自由開講》｢素人政治｣的正義也｢素素｣
- Q毛萬夜闖動物園 園方已提告 警將約談
- 半屏山登山口 跳蚤肆虐
- 三峽碳中和樂園種電 打造生態綠能園區
- 扯一例一休 私立幼兒園8月想漲
- 經部︰打造智慧機械產業 揮軍新南向
- 省水標章產品 七月底前九折優惠
- 中職》打擊數據下滑 跟比賽用球有關?
- 35個社區新亮點 明起秀成果
- 「拿不拿獎不是問題」余文樂向偶像XXX看齊
- 公然辱罵醫護 可罰5萬元
- 修杰楷裝扮女兒 男生風
- 「我來修電話！」 8旬電信翁忘了自己早已退休...
- 豬哥亮放輕鬆 聽鋼琴輕音樂
- 遭邪教洗腦12年 天團主唱身無分文睡街上哭了！
標題：Apple Pay如何賺好康？ 專家：善用小額刷卡消費
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email