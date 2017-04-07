Apple Pay如何賺好康？ 專家：善用小額刷卡消費

2017-04-07 19:36

〔記者王孟倫／台北報導〕Apple Pay開通後，累積綁卡量達41.5萬，但消費者如何獲得銀行回饋最快又最划算？金融比較網Money101表示，善用銀行提供優惠方案，以小額消費刷卡，就能以最低成本、賺進高回饋。

Money101從三大面向，包括「綁卡且首刷」、「刷卡消費」以及「累積刷卡次數賺回饋」來擬出刷卡攻略；而前提為持卡人都有7家銀行的信用卡（聯邦、國泰、中信、台新、玉山、富邦及渣打）。

首先，將綁卡且首刷的回饋先賺進來：持卡人需將聯邦、富邦、國泰、玉山、台新（VISA）的卡綁進Wallet這個App，再到頂好（家樂福、屈臣氏、康是美等商家也可以）拿六瓶7元的頂好自有品牌礦泉水，分別以國泰、玉山的卡各結帳一次；聯邦的卡結帳兩次；台新的卡結帳兩次。

根據Money101試算，持卡人以Apple Pay消費42元共可獲得300元刷卡金、205元等值咖啡。其中，包含：聯邦50元刷卡金兩份，富邦100元刷卡金、國泰100元刷卡金；另外，玉山贈送星巴克大杯拿鐵一杯（價值135元）、台新贈送兩杯Let’s Cafe兌換券（價值70元）。

其次，各家銀行也有推出刷卡消費享高額回饋，包含富邦的加碼筆筆消費1%回饋、台新的筆筆消費享30%回饋、中信的首刷享10%回饋、玉山的筆筆消費享10%回饋、渣打的每筆消費達250元，享25%回饋。

第三，「累積刷卡次數賺回饋」：Money101說明，國泰卡友若是綁定「亞洲萬里通聯名卡」來消費，將額外獲得500里綁卡禮以及消費一筆不限金額贈送50里，因此，分十次每次買單價7元的水（共70元）就能獲得100元刷卡金以及1,000里。一般來說，1,000里需要刷25,000元（消費25兌換1里）。