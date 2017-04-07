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全國電子推出新一代店 擴大資通訊產品銷售

2017-04-07  18:49

〔記者王憶紅／台北報導〕全國電子（6281）為拓展新客源、增進營收成長，預計在5月底開出第一家全國電子「新一代店」，全國電發言人林政儒表示，全國電過去以家電產品為主，新一代店則會擴增資通訊產品，家電與資通訊產品比重會各佔50%，藉以帶進新客源、營收。

林政儒說，第1家新一代店坐落在高雄，預計5月27日開幕，單層坪數達200坪，總計有2層，除家電產品外，會銷售資通訊相關產品，甚至連VR（虛擬實境）產品都有，也會銷售電信門號等，可說是南部的三創數位生活園區。

全國電子過去以家電產品銷售為主，家電與資通訊產品比重約85:15，而新一代店則直接將資通訊產品比重拉高到50%，換言之，全國電新一代店的競爭對手直接鎖定燦坤（2430）。

林政儒指出，新一代店的服務流程、員工制服、裝潢擺設等等，都會與目前的328家門市以及體驗館不同。

林政儒說，新一代店預計到今年底會開出3家，而預計未來3年拓店到20家，進而帶動資通訊產品在未來3年內的佔比，從目前的15%，提高到20%。

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  • 全國電子官網。（記者王憶紅翻攝）

    全國電子官網。（記者王憶紅翻攝）

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