大樂透、今彩539 開獎囉！

2017-04-07 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月07日）台彩各項開獎獎項及獎號。

今彩539：07、20、23、25、32。

39樂合彩：07、20、23、25、32。

3星彩：287。

4星彩：6974。

大樂透：19、23、31、32、37、49，特別號：26。

49樂合彩：19、23、31、32、37、49。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。