大樂透、今彩539 開獎囉！
2017-04-07 20:59
〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月07日）台彩各項開獎獎項及獎號。
今彩539：07、20、23、25、32。
39樂合彩：07、20、23、25、32。
3星彩：287。
4星彩：6974。
大樂透：19、23、31、32、37、49，特別號：26。
49樂合彩：19、23、31、32、37、49。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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